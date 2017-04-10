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10:15 (мск), источник: N + 1

Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец

Ходовые испытания «Джеральда Форда» будут продолжаться несколько дней.

Источник: AP 2017

Перспективный американский авианосец «Джеральд Форд» 8 апреля 2017 года впервые вышел в море на ходовые испытания, которые, как ожидается, будут продолжаться всего несколько дней. Как сообщает NavyTimes, это первый за последние 42 года выход в море американского авианосца нового типа после того, как 1 марта 1975 года на ходовые испытания вышел первый корабль типа «Нимиц».

Авианесущие корабли выполняют роль плавучих аэродромов, позволяя доставить собственную авиацию достаточно близко к точке, где планируется ее применять. Новые авианосцы типа «Джеральд Форд» строятся в США для замены устаревших кораблей типа «Нимиц» и пополнения корабельного состава.

Источник: AP 2017

Властями США предписано, что для поддержания высокого боевого потенциала ВМС должны иметь на вооружении не менее 11 авианосцев. Исключение из этого требования было сделано только в 2012 году, чтобы военные могли списать устаревший авианосец «Энтерпрайз», первый в мире атомный корабль такого типа.

Авианосец «Джеральд Форд», головной корабль проекта, был спущен на воду в ноябре 2013 года. Его готовность в настоящее время составляет 90 процентов.

Водоизмещение авианосца составит около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. Осадка американского корабля составит около 12 метров. «Джеральд Форд» сможет развивать скорость до 30 узлов. В состав экипажа корабля войдут 4660 моряков.

Изначально ВМС США планировали получить новый корабль в середине 2016 года, однако из-за сложностей в испытании систем корабля это событие сперва перенесли на ноябрь, а затем и вовсе на конец 2017 года. Строительство нового авианосца обошлось американскому бюджету в 12,6 миллиарда долларов.

В настоящее время «Джеральд Форд», оснащенный электромагнитной катапультой для запуска самолетов, достраивается на плаву. Кроме того, с 2015 года ведется строительство второго авианосца типа — «Джона Кеннеди». В 2018 году планируется заложить третий авианесущий корабль — «Энтерпрайз». Как ожидается, в его конструкции будет использоваться металл уже списанного одноименного авианосца.

Василий Сычёв

Комментарии
4
спринт лото
Большому кораблю - большой "калибр"
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Василий Фесин
срочно потопить на хрен...
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Падший Ангел
Зато наш Кузнечик коптит солиднее, вот!
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