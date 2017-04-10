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10:12 (мск), источник: Uralpress.ru

К концу апреля в Челябинске отключат отопление

Отопление в домах Челябинска планируют отключать после 21 апреля, сообщил в понедельник, 10 апреля, глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Uralpress.ru

По данным чиновников, к концу апреля среднесуточная температура достигнет плюс 20 градусов, однако в мае ожидается резкое похолодание — до плюс 3-х. Мэр распорядился отследить долгосрочные прогнозы, чтобы не получилось неурядицы с отключением отопления, которое потом повторно придется подавать в дома.

«Нам нужно принять такое решение, чтобы всех устраивало и в мае не пришлось заново запускать тепло», — резюмировал Тефтелев.

Отметим, в прошлом году тепло перестали подавать после 18 апреля. В то время в городе установились практически летние температуры и люди жаловались на невыносимую жару в квартирах, одно отопление долго не отключали из-за прогнозов о похолодании.

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