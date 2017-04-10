К концу апреля в Челябинске отключат отопление

По данным чиновников, к концу апреля среднесуточная температура достигнет плюс 20 градусов, однако в мае ожидается резкое похолодание — до плюс 3-х. Мэр распорядился отследить долгосрочные прогнозы, чтобы не получилось неурядицы с отключением отопления, которое потом повторно придется подавать в дома.

«Нам нужно принять такое решение, чтобы всех устраивало и в мае не пришлось заново запускать тепло», — резюмировал Тефтелев.