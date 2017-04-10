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10:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске срубили полувековые клёны

Аллеи решился самый зеленый район города.

В Челябинске на одну зеленую аллею стало меньше. Полувековые клены вырубили в Металлургическом районе. Якобы старые деревья могли рухнуть в любой момент. Однако с этим не согласны местные жители. И их подозрения подтверждает экспертиза. Кому помешала кленовая аллея? Разбирался корреспондент ГТРК «Южный Урал» Антон Зубков.

Самый зеленый район города, оазис среди промышленных труб. Так челябинцы раньше называли Металлургический район. Будет ли так и дальше — большой вопрос. Жители шокированы вырубкой 80-ти взрослых деревьев! Они украшали один из главных перекрестков возле районной администрации.

Нина Кем по этой аллее гуляла каждый день.

«После дождя всегда аромат необыкновенный от деревьев», — вспоминает жительница Металлургического района Нина Кем.

Горожанка рассказывает, клены, от которых сейчас остались только пни, высадили пятьдесят лет назад. Аллею озеленяли почетные жители района и сотрудники комбината. А вот кто вырубил — загадка. Во всяком случае, в местной администрации ответа получить не удалось.

«Окончательного ответа от администрации мы получить не смогли. Что это за акт вандализма, который, по сути, произошел? И для чего это было сделано, если бы можно было объяснить парковочные места в этом месте? И то это не порядок. Не согласовано ни с жителями, ни с депутатами», — комментирует Дмитрий Алехин, представитель Совета депутатов Металлургического района.

Одна из версий — деревья могли быть старыми и опасными для горожан. Однако и она не подтвердилась после экспертизы.

«Все деревья, которые прошли независимую экспертизу, были абсолютно здоровы. Могли бы еще расти 20−30 лет. Для того, чтобы заменить вот этот саженец, нужно дать дереву вырасти 15−20 лет», — рассказал Феликс Панов, член комиссии по экологии Общественной палаты Челябинской области.

Местные жители обратились за помощью к депутату ГосДумы Владимиру Бурматову. Народный избранник пообещал: виновник будет найден. Он уже отправил запросы на имя прокурора области и в природоохранную прокуратуру.

«Получается, что администрация города у нас высаживает 6 тысяч деревьев, я раздаю четвертый год уже бесплатно жителям города 74 тысячи саженцев хвойных пород. Это инициатива губернатора. И почти 300 тысяч деревьев мы раздали жителям, чтобы озеленить как-то Челябинск, чтобы улучшить нашу экологию. А какие-то варвары ведут себя подобным образом, уничтожая абсолютно здоровые, хорошие, полувековые клены», — комментирует Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы.

Специалисты уже подсчитали, что ущерб городу нанесен на 800 тысяч рублей. Владимир Бурматов намерен потребовать от виновных трехкратного возмещения ущерба. Высадить в районе 240 новых деревьев. Саженцев высотой 3−4 метра. Кроме того, лесорубам может грозить лишение свободы сроком до 3 лет.

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