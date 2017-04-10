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10:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области раздавили 3 тонны киви

Из-за того, что киви доставлены из Италии, фрукты были уничтожены.

В Омском регионе регулярно уничтожают санкционные продукты, запрещенные к ввозу в Россию — на границе области, на рынках и оптовых базах.

Так, в очередной раз запрет коснулся итальянских киви. 7 апреля во время рейда госинспекторы Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили подкарантинную продукцию: более 3 тонн киви, всего 3 100 килограмм.

Как гласили этикетки на коробках, страной происхождения фруктов является Италия. В результате вся огромная партия «мохнатых» фруктов была безжалостно раздавлена — киви уничтожили механическим способом, то есть попросту раздавили.

Причиной для подобных мер послужил Указ Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 о специальных экономических мерах.

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