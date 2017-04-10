Воронежские спасатели очистили пляж у реки Усманка в Боровом
Сотрудники МЧС вместе с горожанами собрали более 50 мешков мусора.
Сотрудники МЧС вместе с горожанами собрали более 50 мешков мусора.
Сотрудники регионального управления МЧС, представители региональной организации «Всероссийское общество спасения на водах» и горожане присоединились к акции «Чистый берег» в субботу, 8 апреля. Спасатели и жители города очистили пляж у реки Усманка в микрорайоне Боровое, сообщила
Участники акции «Чистый берег» собрали на пляже более 50 мешков мусора, добавили в ведомстве. В
Акция «Чистый берег» проводится в Воронежской области несколько лет подряд. В 2016 году спасатели, курсанты института МЧС и простые воронежцы собрали более 200 мешков мусора с берега реки Воронеж в Рамони и провели опиловку