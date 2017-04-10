Воронежские спасатели очистили пляж у реки Усманка в Боровом

Сотрудники регионального управления МЧС, представители региональной организации «Всероссийское общество спасения на водах» и горожане присоединились к акции «Чистый берег» в субботу, 8 апреля. Спасатели и жители города очистили пляж у реки Усманка в микрорайоне Боровое, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Участники акции «Чистый берег» собрали на пляже более 50 мешков мусора, добавили в ведомстве. В пресс-службе управления МЧС по региону жителям напомнили о необходимости собирать и вывозить мусор после отдыха на природе.