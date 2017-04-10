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10:59 (мск), источник: Actualitati.md

Пасхальные цены: что и за сколько можно купить

Совсем скоро к нам придет светлый и добрый праздник Пасхи. Не все создают дома куличи и пасхальную выпечку — многие предпочитают покупать, поскольку это просто и быстро. Цена пасхи с творогом массой 500 грамм начинается от 38 леев.

Источник: Actualitati.md

Пасхальная выпечка уже радует глаз жителей столицы. Комбинат Franzeluţa остался верен прошлогоднему ассортименту, изменениям подверглась лишь упаковка товаров. Стоимость пасхи с творогом массой 500 грамм начинается от 38 леев, а массой 1 кг можно приобрести за 68 леев. Разновидность куличей на любой вкус.

Так, кулич Armonie с начинкой абрикоса и моркови, и засахаренными фруктами, 700 грамм, стоит 60 леев. Кулич Cioco с шоколадом и изюмом, весом 600 грамм, стоит 78 леев, а Dolce cedro со вкусом цитрусового масла, 500 грамм, продают за 79 леев. Panettone Ciocotone со вкусом шоколада, цитрусовых, шоколадным кремом, шоколадными конфетами и цукатами весит 800 граммов и продает за 123 лея. Для детей создали Piciul и Junior это куличи с изюмом, цукатами и лимоном. Цена 33 лея за 300 граммов.

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