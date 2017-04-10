В Перми включат сирены
Масштабная проверка систем оповещения состоится 12 апреля. Пермяков просят не беспокоиться.
Масштабная проверка систем оповещения состоится 12 апреля. Пермяков просят не беспокоиться.
В Перми 12 апреля пройдет комплексная проверка систем оповещения. В 11:30 состоится включение сирен централизованного и ручного запуска, а также мобильных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами. В 11:50 будут включены
Время звучания 2 минуты 45 секунд.
Жителей, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят не беспокоиться.
Проверка системы оповещения является учебной.