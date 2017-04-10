В Перми включат сирены

В Перми 12 апреля пройдет комплексная проверка систем оповещения. В 11:30 состоится включение сирен централизованного и ручного запуска, а также мобильных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами. В 11:50 будут включены сиренно-речевые установки централизованного запуска.



Время звучания 2 минуты 45 секунд.



Жителей, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят не беспокоиться.



Проверка системы оповещения является учебной.

