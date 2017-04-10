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10:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани введены дополнительные меры безопасности

(Казань, 10 апреля, «Татар-инфом»). В связи с недавним терактом в метрополитене Санкт-Петербурга и нападением на полицейских в Астрахани в Казани введены дополнительные меры безопасности, рассказал на деловом понедельнике в исполкоме Казани руководитель УМВД по Казани Алексей Соколов.

Источник: ИА Татар-информ

Деловой понедельник начался с минуты молчания. В своем выступлении Соколов отметил, что личный состав казанской полиции перешел на усиленный вариант несения службы, особенно в местах массового пребывания граждан. В метро выставлены дополнительные наряды.

«В частности личный состав УМВД России по Казани переведен на усиленный вариант службы. Особое внимание уделяется общественным объектам, таким как метро. Кроме того выставлены дополнительные наряды, добавлено количество кинологов со служебными собаками, привлечены военнослужащие войск Росгвардии», — отметил Алексей Соколов.

Также главный полицейский Казани отметил, что проверяются досмотровые системы на предприятиях, усилены наряды ДПС и ГИБДД.

Одним из примеров усиленной работы назвал задержание в минувшую субботу крупной партии наркотиков. 5 килограммов наркотических веществ были обнаружены при досмотре одного из автомобилей.

«Отмечу, что жители Казани проинформированы и с пониманием относятся к мероприятиям по усилению мер безопасности, они активно им содействуют. Так, за последние сутки в отделы полиции города поступило было 100 сообщений о подозрительных предметах. По всем организованы выезды служб и кинологов», — добавил Алексей Соколов.

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