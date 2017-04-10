В Волгоградской области стартовал конкурс на арт-объект для набережной

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, арт-объект может стать новой достопримечательностью города. К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, студенты и все желающие без возрастных и территориальных ограничений.

Отметим, что мероприятие пройдет в несколько этапов. Так, до 20 апреля будут приниматься заявки на участие, с 10 по 12 мая — собираться материалы проектов, 18 мая — просматриваться работы комиссией. 25 мая пройдет подведение итогов, объявление и награждение победителей. Лучшим работам будут присуждены дипломы I, II и III степени, а также денежные премии.