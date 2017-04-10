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10:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

11 апреля в ряде казанских домов отключат электричество

Света не будет в домах Московского и Приволжского районов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 10 апреля). 11 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в Московском районе по адресам: ул. Восход, 43, Гагарина, 20, 20а, 22, Ибрагимова, 19, Коломенская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Королева, 22а, 24, 24а, 24/30, 26, 28, Х. Туфана, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35/2, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

С 9.00 до 16.00 электричество отключат в домах пос. Отары Приволжского района по улицам Атнинская, Камышлы, Лесная, Матюшинская, Отарская 1-я, Центральная 2-я. С 9.00 до 17.00 света не будет в домах по адресам: пр. Победы, 34, 38, 40, 42, ул. Ю. Фучика, 49, 51, 53.

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