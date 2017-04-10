В Калининград приехали ведущие детские хирурги из США

Ведущие американские специалисты в детской кардиохирургии и кардиологии приехали в калининградский Центр высоких медицинских технологий для обмена самыми последними достижениями со своими российскими коллегами. Предыдущие три школы прошли в Центре высоких медицинских технологий с большим успехом и вызвали интерес к Калининграду у профессионалов из различных регионов страны.

Международный медицинский альянс «От сердца к сердцу» известен в России более 20 лет. Волонтеры — врачи и медицинские сестры — специализируются именно на врожденных пороках сердца.

Тема Международной школы в этот раз — Аномалия Эбштейна. Это крайне редкая, но очень сложная врожденная патология, которая периодически встречается и у детей Калининградской области. Порок требует точной диагностики, сложного и выверенного хирургического вмешательства.