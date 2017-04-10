Воронежский водоканал отчитался об устранении аварии в Коминтерновском районе
Однако по словам горожан, воды
Однако по словам горожан, воды
Коммунальную аварию на улице Новгородская,
Диспетчер управляющей компании «УК Бульвар Победы» подтвердила корреспонденту РИА «Воронеж» информацию о том, что подача воды в 70 многоквартирных и 230 частных домов Коминтерновского района Воронежа действительно была восстановлена. Однако «потом произошла еще одна авария, и воду вновь отключили: ремонтные работы должны завершиться к 11:00», добавили в УК.
Однако в
Корреспондент РИА «Воронеж» следит за развитием событий.
Контекст
Проблемы с подачей волы в части Коминтерновского районе были выходные.
На следующий день, 9 апреля, коммунальная авария произошла на улице Новогородская. Тогда водоснабжение прекратилось в домах на улицах