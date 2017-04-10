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10:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский водоканал отчитался об устранении аварии в Коминтерновском районе

Однако по словам горожан, воды по-прежнему нет.

Коммунальную аварию на улице Новгородская, из-за которой без холодной и горячей воды остались 13,5 тыс. горожан, устранили вечером воскресенья, 9 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе водоканала. Однако, по словам жильцов домов на улицах Беговая и Хользунова, воды по-прежнему нет.

Диспетчер управляющей компании «УК Бульвар Победы» подтвердила корреспонденту РИА «Воронеж» информацию о том, что подача воды в 70 многоквартирных и 230 частных домов Коминтерновского района Воронежа действительно была восстановлена. Однако «потом произошла еще одна авария, и воду вновь отключили: ремонтные работы должны завершиться к 11:00», добавили в УК.

Однако в пресс-службе «РВК-Воронеж» информацию о новой аварии опровергли, отметив, что «аварийных работ в Коминтерновском районе не ведется, идут только работы по благоустройству».

Корреспондент РИА «Воронеж» следит за развитием событий.

Контекст

Проблемы с подачей волы в части Коминтерновского районе были выходные. Из-за порыва в трубопровода на улице Хользунова водоснабжение прекратилось в 39 домах на улицах Генерала Лизюкова, Хользунова, Беговая. Вода вернулась в дома около 20:00 того же дня.

На следующий день, 9 апреля, коммунальная авария произошла на улице Новогородская. Тогда водоснабжение прекратилось в домах на улицах Антонова-Овсеенко, Беговая, Хользунова, Солнечная, 45 Стрелковой дивизии. Сотрудники водоканала меняли затвор трубопровода.

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