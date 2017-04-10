В Самарской области в ближайшие дни сохранится теплая погода без осадков

В понедельник, 10 апреля, облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит +5 … +10 °C. Ветер северный 5−10 м/с.

Во вторник, 11 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от +2 до -3 °C, днем поднимется от +7 до +12 °C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

В среду, 12 апреля, облачно с прояснениями без осадков. В ночные часы похолодает от +5 до 0 °C, днем потеплеет от +8 до +13 °C.