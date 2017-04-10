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18:23 (мск), источник: Фонтанка

После тотальной проверки прокуратуры в метро Петербурга включили металлодетекторы

Сотрудников петербургского метрополитена могут привлечь к уголовной ответственности после теракта 3 апреля. Следственный комитет изучит материалы масштабной проверки горпрокуратуры. Ее результаты для горожан отражены в звуках рамок металлодетекторов.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 10 апреля, в ГСУ СК Петербурга поступили результаты проверочных мероприятий, в которых принимали участие 60 прокуроров, их охват составил 67 станций и тома внутренней документации метрополитена. Поводом стал беспрепятственный проход Акбаржона Джалилова на станцию метро «Академическая». Он пронес рюкзак с бомбой для поезда и сумку с взрывным устройством для станции «Площадь Восстания».

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Установлено, что за полторы минуты до входа в «Академическую» Джалилов проследовал в часть вестибюля со стороны выхода пассажиров и через стеклянное заграждение наблюдал за сотрудниками службы контроля на метрополитене (СКМ). Один находился в будке дежурного и должен был следить за линейкой турникетов, второй вместо наблюдения за рамками металлодетекторов общался с дежурным, а третий инспектор отсутствовал по болезни. Его заменили двумя стажерами, не имеющими никаких полномочий. Джалилов также не заметил полицейского, которого отправили по служебным надобностям на станцию «Гражданский проспект», убедился в возможности пройти и спокойно добрался до эскалатора.

Проверкой прокуратуры также установлено, что у металлодетекторов на всех станциях метро отключен звук, и если на «рамки» не смотреть постоянно, способов заметить пассажира с внушительной частью металла в багаже не остается.

После проверки прокуратуры сотрудники СКМ начали осуществлять визуальный контроль детекторов, на которых включен звук.

Прокуратура направила в СК материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

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