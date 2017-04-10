Волгоградец снял дорогу к аэропорту с высоты птичьего полета
Автор канала «Волгоградсверху» Александр Блинков снял с высоты дорогу из Дзержинского района Волгограда в аэропорт, сообщает ВДТВ со ссылкой на размещенное на известном
Автор канала «Волгоградсверху» Александр Блинков снял с высоты дорогу из Дзержинского района Волгограда в аэропорт, сообщает ВДТВ со ссылкой на размещенное на известном
Видео начинается от Самарского разъезда в Дзержинском районе, квадрокоптер с вмонтированной камерой летит над автотрассой, частным сектором, уходит на Гумрак и, наконец, подлетает ко входу в новый терминал С.