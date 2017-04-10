Подросток упал в шахту лифта одного из кемеровских торговых центров

9 апреля 17-летний подросток упал в шахту лифта торгового центра в Кемерове.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. В настоящее время известно, что потерпевший с товарищем залезли на крышу одного из торговых центров города по строительным лесам. По предварительной версии, друзья хотели сделать селфи на фоне городского пейзажа. Один из них через вентиляционное окно пролез внутрь до кабины лифта, но не удержался и упал в шахту. Его товарищ спустился вниз и через центральный вход прошел внутрь, чтобы помочь другу. На обратно пути он разбил двери центрального входа и вытащил травмированного товарища на улицу. К этому времени охранник уже вызвал полицию и «скорую помощь».

Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. Юноша скончался в медучреждении от полученных травм. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.