Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Подросток упал в шахту лифта одного из кемеровских торговых центров

17-летний школьник умер в больнице от полученных травм.

9 апреля 17-летний подросток упал в шахту лифта торгового центра в Кемерове.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. В настоящее время известно, что потерпевший с товарищем залезли на крышу одного из торговых центров города по строительным лесам. По предварительной версии, друзья хотели сделать селфи на фоне городского пейзажа. Один из них через вентиляционное окно пролез внутрь до кабины лифта, но не удержался и упал в шахту. Его товарищ спустился вниз и через центральный вход прошел внутрь, чтобы помочь другу. На обратно пути он разбил двери центрального входа и вытащил травмированного товарища на улицу. К этому времени охранник уже вызвал полицию и «скорую помощь».

Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. Юноша скончался в медучреждении от полученных травм. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Маму девочки, прошедшей 4 часа по тайге, могут посадить
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
СМИ узнали о желании Дании блокировать «Северный поток-2»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
Автопарк СССР: грузовики из Чехословакии Водители вспоминают об этих машинах с теплом. В мировом масштабе они не были откровением, но неизбалованных советских шоферов удивляли комфортом, динамикой, надежностью
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь