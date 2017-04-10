Подросток упал в шахту лифта одного из кемеровских торговых центров
17-летний школьник умер в больнице от полученных травм.
17-летний школьник умер в больнице от полученных травм.
9 апреля 17-летний подросток упал в шахту лифта торгового центра в Кемерове.
По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает
Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. Юноша скончался в медучреждении от полученных травм. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.