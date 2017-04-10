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11:59 (мск), источник: ТАСС

Поезд нового поколения «Москва» завершил приемочные испытания в столичном метро

В течение 2017 года 33 поезда 765-й серии «Москва» начнут работу в столичном метрополитене.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Инновационный поезд 765-й серии «Москва» успешно прошел все приемочные испытания и пусконаладочные работы. В середине апреля первые восьмивагонные составы начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии, сообщили ТАСС в пресс-службе московской подземки.

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«Испытания поезда нового поколения “Москва” проходили в полном соответствии с нормативной документацией Российской Федерации. Теперь новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену», — привела пресс-служба слова начальника метро Дмитрия Пегова.

Новые поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года. В течение нескольких месяцев они проходили целый комплекс различных испытаний на линиях метро. Все технические характеристики поездов проверялись в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации. На основании полученных результатов оперативно принимались решения о необходимости внесения доработок в соответствии с требованиями безопасности движения поезда.

Приемочные испытания проводились в тесном взаимодействии со специалистами завода-изготовителя ОАО «Метровагонмаш». В феврале была протестирована надежность сцепки вагонов и тормозной системы. Также проведена оценка освещенности салона, кабины машиниста и пути при следовании в тоннеле.

В марте в опытный состав был помещен мерный груз, сопоставимый с максимальной загрузкой поезда. В таком состоянии специалисты провели динамико-прочностные испытания при скорости движения до 90 км/ч. Помимо этого, пройдены испытания системы пожаробезопасности и эвакуации пассажиров.

По итогам приемочных испытаний было принято решение о полном соответствии инновационного состава всем современным техническим требованиям и нормам безопасности пассажиров. Выход поезда «Москва» на Таганско-Краснопресненскую линию состоится уже в середине апреля после прохождения финальных эксплуатационных проверок. В течение 2017 года в московском метро появится 33 поезда нового поколения «Москва».

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