Поезд нового поколения «Москва» завершил приемочные испытания в столичном метро
В течение 2017 года 33 поезда 765-й серии «Москва» начнут работу в столичном метрополитене.
В течение 2017 года 33 поезда 765-й серии «Москва» начнут работу в столичном метрополитене.
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Инновационный поезд 765-й серии «Москва» успешно прошел все приемочные испытания и пусконаладочные работы. В середине апреля первые восьмивагонные составы начнут курсировать на
«Испытания поезда нового поколения “Москва” проходили в полном соответствии с нормативной документацией Российской Федерации. Теперь новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену», — привела
Новые поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года. В течение нескольких месяцев они проходили целый комплекс различных испытаний на линиях метро. Все технические характеристики поездов проверялись в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации. На основании полученных результатов оперативно принимались решения о необходимости внесения доработок в соответствии с требованиями безопасности движения поезда.
Приемочные испытания проводились в тесном взаимодействии со специалистами
В марте в опытный состав был помещен мерный груз, сопоставимый с максимальной загрузкой поезда. В таком состоянии специалисты провели
По итогам приемочных испытаний было принято решение о полном соответствии инновационного состава всем современным техническим требованиям и нормам безопасности пассажиров. Выход поезда «Москва» на