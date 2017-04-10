Корабль «Союз МС-02» с тремя членами экипажа покинул МКС

На корабле на Землю возвращаются российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. В космос они отправились 19 октября 2016 года. Таким образом, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 173 суток.

В течение следующих нескольких минут двигательная установка «Союза» выдаст два импульса, чтобы увести корабль от МКС на безопасное расстояние.

Ожидается, что в 14:20 мск спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

Вместе с экипажем на Землю будет возвращена частица мощей преподобного Серафима Саровского, которая была доставлена на МКС этим же экипажем. После возвращения с орбиты она будет передана в храм Преображения Господня в Звездном городке.