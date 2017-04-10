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12:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске приостановлена работа цеха «Куриное Царство» из-за антисанитарии

Сотрудники ведомства проверили цех по производству полуфабрикатов из мяса птицы «Куриное Царство» из-за появившихся случаев инфекционных заболеваний среди новосибирцев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по НСО.

В Новосибирске приостановлена работа цеха «Куриное Царство» из-за нарушения санитарных условий, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по НСО.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку цеха по производству полуфабрикатов из мяса птицы «Куриное Царство» из-за появившихся случаев инфекционных заболеваний среди новосибирцев. Цех расположен на улице Станционная, 60/1.

В результате проверки были обнаружены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — руководство цеха не проверяло в конце рабочей смены смывы с оборудования, инвентаря и рук персонала, не осуществлялись лабораторные исследования помещения и продукции.

Помещения не были оборудованы средствами естественной и механической вентиляцией, умывальником для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, сотрудники цеха не проходили обязательные медицинские осмотры.

Работники ведомства направили в Ленинский районный суд протокол об административном нарушении, суд приостановил работу цеха на 60 суток — до устранения нарушений. .

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