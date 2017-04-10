В Новосибирске приостановлена работа цеха «Куриное Царство» из-за антисанитарии
Сотрудники ведомства проверили цех по производству полуфабрикатов из мяса птицы «Куриное Царство»
Сотрудники ведомства проверили цех по производству полуфабрикатов из мяса птицы «Куриное Царство»
В Новосибирске приостановлена работа цеха «Куриное Царство»
Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку цеха по производству полуфабрикатов из мяса птицы «Куриное Царство»
В результате проверки были обнаружены нарушения законодательства в области обеспечения
Помещения не были оборудованы средствами естественной и механической вентиляцией, умывальником для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, сотрудники цеха не проходили обязательные медицинские осмотры.
Работники ведомства направили в Ленинский районный суд протокол об административном нарушении, суд приостановил работу цеха на 60 суток — до устранения нарушений. .