В Омске запускают новое приложение с автобусами и маршрутками

Новое приложение для омских пассажиров под названием Hubb запускают департамент транспорта и МП «Пассажирсервис», сообщает пресс-служба городской администрации.

С помощью бесплатного приложения омичи смогут следить по GPS и ГЛОНАСС за перемещением не только автобусов и троллейбусов, но и маршруток.

Первая версия этой программы была аналогична приложению «Мой маршрут», но жители города попросили, чтобы в нём отображалось, если машина едет в парк или из него, а также если изменён обычный маршрут движения.

Кроме того, пользователи смогут сохранять в приложении свои обычные маршруты, к примеру, из дома на работу.

«Омичи смогут узнавать точное движение и время прибытия, видеть все виды транспорта списком и на карте. Приложение определит, где находится пассажир и покажет ближайшие остановки. Оно также учитывает все праздничные и выходные изменения маршрутов и расписаний», — говорит Дмитрий Ким, начальник отдела «АСУ — Навигация — Омск» МП «Пассажирсервис».

Однако приложение доступно только для пользователей операционной системы Android. Чтобы его скачать, нужно набрать в поисковой строке Google Play «Hubb: городской транспорт».