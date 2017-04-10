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11:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В районах Казани дан старт санитарному двухмесячнику

(Город Казань KZN.RU, 10 апреля). В районах Казани стартовали мероприятия по санитарному двухмесячнику.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Во дворах Кировского и Московского районов прошла масштабная экологическая акция «Чистый двор», приуроченная к началу санитарной очистки и благоустройства территории города. Уборка прошла на территории домов №№ 59, 61 по ул. Восстания и дома № 92 по ул. Краснококшайская.

Организаторы экологического праздника подготовили для жителей развлекательную программу, в частности, мастер-класс по изготовлению скворечников, а также обеспечили всех участников инвентарем. Завершилась масштабная акция награждением. Самыми юными участниками стали Елизавета Воронкова (2,5 года) и Муса Сафиуллин (3,2 года). Звание самого опытного участника присвоили Владимиру Овчинникову. За активное участие в акции «Чистый двор» также были награждены Айнур Рахматуллин и Карим Низамеев.

Мероприятия по уборке прошли и на территории Ново-Савиновского района. Сотрудники АО «Татэлектромонтаж» вышли на уборку сквера на ул. Чистопольская, где подмели дорожки, расчистили газон и собрали мусор.

Жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов приглашают присоединиться к уборке на улицах, во дворах домов, в парках и скверах. Заявки на участие принимаются в отделе благоустройства администрации районов и по тел.519−34−37. Все желающие будут обеспечены необходимым инвентарем, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, общегородской субботник состоится 29 апреля.

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