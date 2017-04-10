В районах Казани дан старт санитарному двухмесячнику
(Город Казань KZN.RU, 10 апреля). В районах Казани стартовали мероприятия по санитарному двухмесячнику.
(Город Казань KZN.RU, 10 апреля). В районах Казани стартовали мероприятия по санитарному двухмесячнику.
Во дворах Кировского и Московского районов прошла масштабная экологическая акция «Чистый двор», приуроченная к началу санитарной очистки и благоустройства территории города. Уборка прошла на территории домов №№ 59, 61 по ул. Восстания и дома № 92 по ул. Краснококшайская.
Организаторы экологического праздника подготовили для жителей развлекательную программу, в частности,
Мероприятия по уборке прошли и на территории
Жителей Авиастроительного и
Напомним, общегородской субботник состоится 29 апреля.