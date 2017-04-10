День памяти Евгения Евтушенко проведут в Иркутске 13 апреля
Любой желающий сможет принять участие в памятных мероприятиях.
Любой желающий сможет принять участие в памятных мероприятиях.
День памяти известного поэта Евгения Евтушенко состоится в Иркутской областной библиотеке имени
В 12.00 начнет работу специально подготовленный зал, где будут транслироваться аудиозаписи, на которых свои стихи читает Евгений Евтушенко, слушать голос поэта можно будет на протяжении трех часов. В 16.00 на литературной встрече «Я сибирской породы» в режиме свободного литературного микрофона каждый сможет прочесть любимые стихи поэта. В 17.00 в библиотеке начнут демонстрировать фильмы из коллекции Иркутского областного кинофонда — документальный
«Кроме того, в отделе абонемента откроется выставка книг и периодики “Поэт, который угадал эпоху”. На ней будут представлены книги с произведениями и литературоведческие статьи, посвященные творчеству Евгения Евтушенко», — отметили в
На сайте электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья» собрана коллекция фотографий «Памяти Евтушенко» из фотоархива легендарного мастера Эдгара Брюханенко. Их можно увидеть из любой точки мира.