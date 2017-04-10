Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
СКР о нападении на курсантку МВД в Москве: "Цинично и аморально"
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Алика Смехова «изумилась» нарядом Елены Ваенги
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
11:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

День памяти Евгения Евтушенко проведут в Иркутске 13 апреля

Любой желающий сможет принять участие в памятных мероприятиях.

Источник: IrkutskMedia.ru

День памяти известного поэта Евгения Евтушенко состоится в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 13 апреля. Стать участником памятных мероприятий сможет любой желающий. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

В 12.00 начнет работу специально подготовленный зал, где будут транслироваться аудиозаписи, на которых свои стихи читает Евгений Евтушенко, слушать голос поэта можно будет на протяжении трех часов. В 16.00 на литературной встрече «Я сибирской породы» в режиме свободного литературного микрофона каждый сможет прочесть любимые стихи поэта. В 17.00 в библиотеке начнут демонстрировать фильмы из коллекции Иркутского областного кинофонда — документальный фильм-хроника «Мир глазами поэта» и художественная лента «Детский сад», в котором Евгений Евтушенко выступил в качестве актера и режиссера.

«Кроме того, в отделе абонемента откроется выставка книг и периодики “Поэт, который угадал эпоху”. На ней будут представлены книги с произведениями и литературоведческие статьи, посвященные творчеству Евгения Евтушенко», — отметили в пресс-службе.

На сайте электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья» собрана коллекция фотографий «Памяти Евтушенко» из фотоархива легендарного мастера Эдгара Брюханенко. Их можно увидеть из любой точки мира.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Земли Чертугеевского залива стали "яблоком раздора" между ВСРП и Минимущества Приангарья
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Россияне поддержали запрет социальных сетей для детей до 14 лет
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
Автопарк СССР: грузовики из Чехословакии Водители вспоминают об этих машинах с теплом. В мировом масштабе они не были откровением, но неизбалованных советских шоферов удивляли комфортом, динамикой, надежностью
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче в сериале Певец снимется в криминальном сериале, посвященном убийству знаменитого итальянского кутюрье
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь