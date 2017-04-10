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12:14 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска по луже проплыл гребец на байдарке

Фотографии экстремала уже успели попасть в социальные сети.

Сегодня, 10 апреля, в огромной луже на улице Маршала Жукова вдоль трамвайных путей проплыл молодой человек на байдарке. Фотографии, запечатлевшие это событие, были опубликованы в сообществе «REGIK55 ОМСК».

Комментаторы шутят, что байдарочник плывёт из находящейся неподалёку психбольницы. Однако есть основания полагать, что это демонстративная акция. В конце марта, когда самой актуальной темой были выбросы этилмеркаптана, в объективы камер попал человек, бегавший по центру города в противогазе и в костюме химзащиты. Позже выяснилось, что парень снимался в пародийном видеоклипе об экологических проблемах Омска. На следующий день смонтированный ролик появился в соцсетях.

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В центре Омска по луже проплыл гребец на байдарке
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