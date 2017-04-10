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11:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В некоторых районах Ростова не будет света 10 и 11 апреля

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 10 и 11 апреля для исключения аварийных ситуаций в некоторых домах Ростова отключат электричество.

Сегодня, 10 апреля, с 9 часов утра до 5 часов вечера света не будет по ул. Закруткина 38−62, 35−47, ул. Советская 32−44, ул. Мясникова 75−93, ул. 1 линия 14−40, 15−31, ул. 3 линия 20−32, 15−33, ул. 5 линия 2−26, 1−31, ул. 7 линия 1−21, 2−20, ул. 9 линия 2−4, ул. Лесозащитная 1−23, 2−30, ул. Печорская 1−31, 2−31, 2−36, ул. Двинская 1−17, 32−46, ул. Щербакова 100−116, ул. Арефьева 91−101, 84−92 и пер. Орехово-Зуевский 1−11, 2−10.

Завтра, 11 апреля, с 9 утра до 5 часов вечера электричество отключат по ул. Алексея Береста 1−15, 2−10, ул. Полторацкого 2−6, 1−15, ул. 1-ая Комбайновская 1−13, 2−16 и ул. К. Цеткин 2−14. До 4 часов вечера — по пер. Днепровский 118 и 120Д.

В течение первых двух рабочих дней, 10 и 11 апреля, с 9 утра до 5 часов вечера свет будут отключать в домах по ул. Селиванова 1−19, 2−32, ул. Ильича 1−59, 2−32, ул. Радищева 1−7, 2−10 и ул. Металлургическая 38−44. До 6 часов вечера — по ул. Кемеровская 51−67, 50−70, ул. 20 лет Октября 49−75, 26−60 и ул. Т. Дона 31−41, 30−40.

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