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13:01 (мск), источник: Prokazan.ru

По генплану-2035 казанцев принудят отказаться от личных автомобилей

В генеральный план Казани до 2035 года включены мероприятия по демотивации использования личного транспорта. Об этом в ходе делового понедельника сообщил глава управления архитектуры и градостроительства Казани Владимир Фомин.

Источник: Prokazan.ru

Так, согласно генплану, в городе планируют построить 344 км улично-дорожной сети (УДС), более 10 развязок, а также мероприятия по демотивации использования личного транспорта.

 — Реализация всех мероприятий по улично-дорожной сети является затратной для бюджета города. Поэтому предлагается демотивация использования личного транспорта и приоритетное развитие общественного транспорта, — сказал Фомин.

Он также отметил, что в Казани уже создана компьютерно-транспортная модель города, которая включает прилегающие к Казани территории и данные операторов сотовой связи.

Отметим, в Казани генплан до 2035 года обойдется бюджету в 80 млн рублей.

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