По генплану-2035 казанцев принудят отказаться от личных автомобилей

Так, согласно генплану, в городе планируют построить 344 км улично-дорожной сети (УДС), более 10 развязок, а также мероприятия по демотивации использования личного транспорта.

— Реализация всех мероприятий по улично-дорожной сети является затратной для бюджета города. Поэтому предлагается демотивация использования личного транспорта и приоритетное развитие общественного транспорта, — сказал Фомин.

Он также отметил, что в Казани уже создана компьютерно-транспортная модель города, которая включает прилегающие к Казани территории и данные операторов сотовой связи.

Отметим, в Казани генплан до 2035 года обойдется бюджету в 80 млн рублей.