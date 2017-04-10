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12:04 (мск), источник: РИА Крым

Строители обхода Дубки-Левадки перешли на круглосуточное ведение работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости (Крым). Строительство дороги Дубки-Левадки частично ведется в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба генподрядчика строительства ООО «Сибавтобан».

По данным строителей, работы идут точно по графику. За неделю на самом сложном участке трассы, где надо произвести максимальную выемку и замену грунта, объем работ составил 340 тысяч кубометров. Вести работы таким темпом позволяет карьерный комбайн, который подрядчик привез на полуостров, а также подключение к выемке грунта экскаваторов.

«Часть техники на строительстве обхода переведена в круглосуточный режим работы. С полным вводом данного режима, рабочие планируют ежесуточно изымать до 35 тыс тонн грунта. Всего общий объем земельных работ при строительстве дороги Дубки-Левадки — 5,7 млн кубометров грунта, на некоторых участках глубина выемки достигнет 35 метров», — отмечается в сообщении.

В работе задействованы 140 единиц техники и порядка 200 человек персонала.

«Генподрядчик также выполняет подготовительные работы под устройство монолитного железобетонного ростверка, выносу коммуникаций из зоны строительства, отведению реки и снятию растительного слоя с участка будущей дороги», — сообщают в пресс-службе.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), четырехполосную дорогу первой категории Дубки-Левадки, которая является объектом Федеральной целевой программы, планируют закончить в августе 2018 года. Магистраль должна снизить нагрузку на дорожную городскую сеть.

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