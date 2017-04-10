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12:02 (мск), источник: dostup1.ru

Мэрия: вырубка 71 дерева в сквере Челябинска абсолютно законна

По словам руководителя Металлургического района, эти деревья угрожали жизни и здоровью жителей местных жителей, в том числе детей.

Вырубка деревьев вдоль улицы Богдана Хмельницкого (Металлургический район) произведена на законных основаниях и согласована с Управлением экологии и природопользования города — об этом в понедельник, 10 апреля, заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам руководителя районной администрации Дмитрия Петрова, в декабре 2016 года коллегиальная комиссия обследовала аллею и пришла к однозначному выводу: деревья нужно сносить. «Это 50-летние сухостои, которые угрожали жизни и здоровью людей. Дело в том, что в День Победы здесь проводятся массовые мероприятия, школьники стоят возле этих деревьев, которые в любой момент могут свалиться на них. В итоге вырубили 71 дерево, 60 из которых — тополя, остальные — клены и яблони», — комментирует Петров.

В свою очередь, глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил заняться высадкой новых деревьев на этом месте. Это будут клены и липы, отметил чиновник.

Напомним, в марте разгорелся еще один «зеленый» скандал в Курчатовском районе. Здесь в конце феврале в сквере по улице Захаренко неизвестные вырубили более 50 вязов и ив. Виновным придется заплатить штраф — 1,9 млн рублей.

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Мэрия: вырубка 71 дерева в сквере Челябинска абсолютно законна
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