Киев одолжил у «Арены Львов» 7 тысяч кресел для зрителей «Евровидения»

Во Львове со стадиона «Арена Львов» демонтировали 7 тыс. кресел зрительских трибун и перевезут их в Киев, где установят на трибунах Международного выставочного центра на время проведения «Евровидения».

На Евровидение-2017 приедут около 20 тысяч иностранцев

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН коммерческий директор стадиона «Арена Львов» Алексей Семенюк.

По его словам, демонтаж кресел начался 8 апреля, а сегодня, 10 апреля, он уже завершен.

Кресла партиями отправляют в Киев, а после завершения «Евровидения» их вернут на львовский стадион.

В общем, на «Арене Львов» 34 тыс. 700 кресел на зрительских трибунах. За аренду кресел «Арена Львов» получит 500 тыс. грн.

Как известно, главной ареной «Евровидения-2017» в Киеве станет Международный выставочный центр на Левом берегу. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.