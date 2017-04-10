Минтруда прокомментировало слухи об обязанности многодетных мам работать

В министерстве труда и соцзащиты населения Казахстана прокомментировали информацию о том, что многодетных матерей обяжут работать, пишет Sputnik Казахстан.

«Информация о том, что в связи с внедрением с 1 января 2018 года нового формата оказания адресной социальной помощи многодетных матерей обяжут работать, распространяемая в некоторых СМИ и социальной сети Facebook, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в ведомстве, 29 октября 2015 года главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социальной защиты населения».

Он предусматривает введение с 1 января 2018 года нового порядка оказания адресной социальной помощи для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сегодня — 40%) на каждого члена семьи.

При этом вводится условие обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости, которая будет предоставляться взамен ныне действующих: специальных госпособий (СГП) многодетным семьям, государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей и адресной соцпомощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам.

Адресная социальная помощь в новом формате будет классифицироваться на два вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста).

Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

«Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: социальные службы предпринимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи — добросовестно участвуют в мерах содействия занятости», — отмечается в сообщении ведомства.

Человеку не просто предоставляют денежную помощь, ему помогают трудоустроиться, отправляют на различные курсы переподготовки и повышения квалификации. Таким образом, стимулируется потенциал семьи для выхода из состояния бедности, объясняют в ведомстве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в 2018 году изменится порядок оказания помощи малоимущим. Согласно этой информации, если в семье есть хотя бы один трудоспособный человек, то она должна будет обеспечивать себя сама.