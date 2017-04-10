Улететь из Пермского края в Крым можно будет за 3,5 тысячи рублей
Росавиация утвердила объём перевозок программы субсидирования полетов в Симферополь.
Росавиация утвердила объём перевозок программы субсидирования полетов в Симферополь.
Путешествие из Перми в Крым будет стоить 3,5 тысячи рублей. Из краевого центра в Симферополь пассажиров будут перевозить самолёты двух авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии» и «Ред Вингс» с 15 мая по 30 ноября.
Объём перевозок по программе субсидирования полётов в Симферополь недавно утвердила Росавиация. Предельная величина специального тарифа в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2500 рублей до 12500 рублей.
Билет по специальной цене могут купить граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Кроме того, предложением могут воспользоваться инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, сопровождающие