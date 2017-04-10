В Севастополе возобновили отопительный сезон

Об этом журналистам в понедельник сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

«Поскольку погода сырая, ветреная, начинается понижение температуры на объектах социальной сферы ниже установленных нормативов. Губернатором было принято решение с сегодняшнего дня возобновить подачу отопления, как на объекты социальной сферы, так и на жилищный фонд. Отопление будет подаваться, пока не установится более теплая, сухая погода. Я думаю, что до конца этой недели отопление будем подавать», — сказал он.

Отопительный сезон завершился в Севастополе 7 апреля. По словам Чибисова, подача тепла в дома была прекращена в соответствии с нормативами РФ, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8.