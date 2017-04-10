В Севастополе возобновили отопительный сезон
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости (Крым). В Севастополе по распоряжению врио губернатора города Дмитрия Овсянникова возобновлена подача тепла в жилые дома и социальные объекты.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости (Крым). В Севастополе по распоряжению врио губернатора города Дмитрия Овсянникова возобновлена подача тепла в жилые дома и социальные объекты.
Об этом журналистам в понедельник сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.
«Поскольку погода сырая, ветреная, начинается понижение температуры на объектах социальной сферы ниже установленных нормативов. Губернатором было принято решение с сегодняшнего дня возобновить подачу отопления, как на объекты социальной сферы, так и на жилищный фонд. Отопление будет подаваться, пока не установится более теплая, сухая погода. Я думаю, что до конца этой недели отопление будем подавать», — сказал он.
Отопительный сезон завершился в Севастополе 7 апреля. По словам Чибисова, подача тепла в дома была прекращена в соответствии с нормативами РФ, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8.