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12:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправится на север Приангарья

Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправится в Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский районы.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» с 11 по 21 апреля 2017 года отправится в Братский, Нижнеилимский и Усть-Илимский районы Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. В графике работы медицинского поезда запланировано 10 остановок на следующих станциях: 11—12 апреля — ст. Гидростроитель; 13 апреля- ст. Кежемская; 14 апреля — ст. Речушка; 15 апреля — ст. Видим; 16 апреля- ст. Усть-Илимск; 17 апреля — ст. Тубинская; 18 апреля — ст. Рудногорск; 19 апреля — ст. Игирма; 20 апреля — ст. Коршуниха; 21 апреля — ст. Среднеилимская.

Медицинскую помощь специалисты центра будут оказывать на станциях с 9:00 до 18:00 по местному времени. Консультации для участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11:00 до 13:00.

Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а работникам ОАО «РЖД» и пенсионерам железнодорожной отрасли — в негосударственном.

В медицинском поезде выполняются следующие виды исследований: маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография и ряд других.

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