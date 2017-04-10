Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправится на север Приангарья
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправится в Братский, Нижнеилимский,
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправится в Братский, Нижнеилимский,
Передвижной
Медицинскую помощь специалисты центра будут оказывать на станциях с 9:00 до 18:00 по местному времени. Консультации для участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11:00 до 13:00.
Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а работникам ОАО «РЖД» и пенсионерам железнодорожной отрасли — в негосударственном.
В медицинском поезде выполняются следующие виды исследований: маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография и ряд других.