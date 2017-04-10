Кубанцев ожидает переменчивая погода

Ветер юго-западный и западный, 4−9 м/с. Днем порывы достигнут 14 м/с.



Что касается температуры, то ночью градусник покажет от 1 до 6 градусов тепла. После того, как закончатся осадки, в некоторых местах ожидаются заморозки до -3. Днем во вторник воздух прогреется до +16+18°, а в среду до +20°.



На Черноморском побережье также ожидается дождь с грозой. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Порывы достигнут 13−15 м/с.



Температура воздуха ночью составит 6−11° тепла. Днем во вторник градусник покажет до +14°, а в среду — до +18°.