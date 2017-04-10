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12:56 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы могут самостоятельно принять решение об отключении отопления

Воронежцы, которые хотели бы, чтобы в их домах отключили отопление, могут обратиться с инициативой в управляющую компанию — об этом сегодня напомнили в городской администрации.

Согласно официальным нормативам, отопительный сезон заканчивается после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8°C. Тем не менее, если температура еще не достигла нужных показателей, а жители считают, что в квартирах слишком жарко, они могут обратиться в УК с предложением снизить параметры теплоносителей или же полностью отключить подачу тепла.

Согласно прогнозу погоды, среднесуточная температура +8°C установится в Воронеже уже в ближайшие дни, но продержится она менее пяти дней — потом в городе вновь возможно небольшое похолодание. Поэтому говорить о завершении отопительного сезона пока рано.

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