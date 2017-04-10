Самолет из Казани в Таиланд задержан на дозаправке в Новосибирске из-за неисправности

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Более 200 пассажиров чартерного рейса Казань — Паттайя (Таиланд) авиакомпании Royal Flight, во время плановой дозаправки которого в Новосибирске была выявлена неисправность, дожидаются резервного самолета в аэропорту Толмачево. Предполагаемое время вылета — 19:00 по местному времени (15:00 мск), сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

«Была запланированная посадка для дозаправки, но в пути следования сработал один из датчиков технической неисправности. Поэтому после приземления самолет был осмотрен авиатехниками и было принято решение о предоставлении резервного борта. По данным авиакомпании, его прибытие ожидается в районе 19:00», — сказала она.

Boeng 757−200 сел в Толмачеве в 02:45 10 апреля (22:45 мск 9 апреля). На рейс зарегистрировано 237 пассажиров. По предварительной информации, предоставленной прокуратуре авиакомпанией, пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием, услугами гостиницы. Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса контролируется Новосибирской транспортной прокуратурой.