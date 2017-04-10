Самолет из Казани в Таиланд задержан на дозаправке в Новосибирске из-за неисправности
Принято решение о предоставлении резервного борта.
Принято решение о предоставлении резервного борта.
НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Более 200 пассажиров чартерного рейса Казань — Паттайя (Таиланд) авиакомпании Royal Flight, во время плановой дозаправки которого в Новосибирске была выявлена неисправность, дожидаются резервного самолета в аэропорту Толмачево. Предполагаемое время вылета — 19:00 по местному времени (15:00 мск), сообщила ТАСС старший помощник
«Была запланированная посадка для дозаправки, но в пути следования сработал один из датчиков технической неисправности. Поэтому после приземления самолет был осмотрен авиатехниками и было принято решение о предоставлении резервного борта. По данным авиакомпании, его прибытие ожидается в районе 19:00», — сказала она.
Boeng 757−200 сел в Толмачеве в 02:45 10 апреля (22:45 мск 9 апреля). На рейс зарегистрировано 237 пассажиров. По предварительной информации, предоставленной прокуратуре авиакомпанией, пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием, услугами гостиницы. Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса контролируется Новосибирской транспортной прокуратурой.
По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщила