В Екатеринбурге мужчина остался без Audi из-за долгов
У жителя Екатеринбурга арестовали внедорожник «Audi» за долги, превышающие два миллиона рублей.
У жителя Екатеринбурга арестовали внедорожник «Audi» за долги, превышающие два миллиона рублей.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Сергей У., не выполнив условий договора займа, задолжал некоему частному лицу порядка двух миллионов трехсот тыс. руб. Судебными приставами Ленинского районного отдела города Екатеринбурга было установлено, что мужчина является владельцем внедорожника марки «Audi Q7», — сообщили в
Мужчина уклонялся от уплаты задолженности и скрывал свой автомобиль. Приставы установили, что должник ставит свою машину на подземную стоянку. Внедорожник погрузили на эвакуатор и передали взыскателю на ответственное хранение.
Как отмечают в
Как показывает практика, отмечают в ведомстве, именно аресты автомобилей становятся эффективной мерой воздействия на должников, которые уклоняются от выполнения требований исполнительных документов.