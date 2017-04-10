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14:00 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге мужчина остался без Audi из-за долгов

У жителя Екатеринбурга арестовали внедорожник «Audi» за долги, превышающие два миллиона рублей.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

«Сергей У., не выполнив условий договора займа, задолжал некоему частному лицу порядка двух миллионов трехсот тыс. руб. Судебными приставами Ленинского районного отдела города Екатеринбурга было установлено, что мужчина является владельцем внедорожника марки «Audi Q7», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина уклонялся от уплаты задолженности и скрывал свой автомобиль. Приставы установили, что должник ставит свою машину на подземную стоянку. Внедорожник погрузили на эвакуатор и передали взыскателю на ответственное хранение.

Как отмечают в пресс-службе УФСПП России по Свердловской области, должник выбежал к уже погруженному автомобилю, однако пояснить по какой причине он добровольно не исполнял решения суда, мужчина не смог. Если владелец в установленный законом срок погасит задолженность, то сможет вернуть свой автомобиль. В противном случае автомобиль в счет погашения долга будет продан с торгов и найдет себе нового владельца.

Как показывает практика, отмечают в ведомстве, именно аресты автомобилей становятся эффективной мерой воздействия на должников, которые уклоняются от выполнения требований исполнительных документов.

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