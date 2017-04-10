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13:57 (мск), источник: Om1.ru

Полиция наградила трёх жителей Омска, которые задержали обидчика 74-летнего пенсионера

На минувшей неделе рецидивист толкнул старика с тростью на землю и отобрал у него сумку с деньгами и документами.

Начальник отдела полиции № 11 Дмитрий Мазур вручил благодарственные письма трём омичам, которые помогли задержать преступника. Айбек Танырбергенов, Наиль Адельшин и Фархат Сейтбагимов самостоятельно поймали грабителя и передали его полиции.

Об этом происшествии накануне уже сообщала омская полиция. Сегодня УМВД по Омской области поделилось подробностями. В тот день приятели вызвали такси и уже направились было к машине, как вдруг увидели: по улице 22-го Партсъезда спешит дедушка с тросточкой. Парни спросили у пенсионера, за кем тот гонится. Пожилой омич поделился: он догоняет неизвестного, который столкнул его с тротуара и выхватил сумку с документами и деньгами.

Главная новость по теме В Омске три парня и дедушка с тростью задержали грабителя.

Айбек, Наиль и Фархат крикнули таксисту, что отменяют заказ, и пустились в погоню. Беглеца они поймали возле остановки у магазина «Заря». Затем друзья позвонили в полицию. Они держали грабителя до тех пор, пока не приехал автомобиль с мигалками, и передали гражданина стражам порядка.

Задержанный оказался 26-летним судимым жителем Центрального округа. Полицейские изъяли у него вещи пенсионера и отдали законному владельцу.

Как рассказывает УМВД по Омской области, подполковник полиции Дмитрий Мазур поблагодарил омичей за отзывчивость к чужой беде и за оперативную помощь полицейским.

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