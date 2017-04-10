25 остановок впереди трамвая пробежал в Краснодаре участник необычного забега

— Нам крутили пальцем у виска и говорили «Невозможно бежать быстрее трамвая». Нам было очень трудно, но мы уделали эту огромную железяку! Гордись, Краснодар, — сообщил на своей личной страничке Черкис. — Андрею Козырю так понравился наш забег, что финишировав на 11-й остановке, он побежал дальше. И обогнал трамвай еще на 14. Пробежать 25 остановок впереди трамвая — уму непостижимо!