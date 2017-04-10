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14:01 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

25 остановок впереди трамвая пробежал в Краснодаре участник необычного забега

Краснодар, 10 апреля, KrasnodarMedia. Бегуны-любители организовали в Краснодаре 9 апреля необычную акцию «Обгони трамвай!», цель которой оказалась одновременно проста и сложна — обогнать скоростной трамвай, да еще и сохранять лидерство на протяжении как можно большего количества остановок, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Блокнот Краснодар».

Так, спортсмены Макс Марков, Светлана Шкирская, Андрей Козырь и Александр Черкис делали это целых 11 остановок подряд.

Мероприятие прошло в 9 утра, поэтому столкновений с зеваками удалось избежать.

— Нам крутили пальцем у виска и говорили «Невозможно бежать быстрее трамвая». Нам было очень трудно, но мы уделали эту огромную железяку! Гордись, Краснодар, — сообщил на своей личной страничке Черкис. — Андрею Козырю так понравился наш забег, что финишировав на 11-й остановке, он побежал дальше. И обогнал трамвай еще на 14. Пробежать 25 остановок впереди трамвая — уму непостижимо!

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