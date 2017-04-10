Жители Красноярска попросили Ди Каприо спасти город от угля

В сообществе «ЧП Красноярск», где был опубликован баннер с изображением Ди Каприо, отметили, что подобные плакаты появились и в других частях города.

Издание «Тайга.инфо» со ссылкой на одного из своих читателей сообщило, что на другом баннере изображена яхта миллиардера Андрея Мельниченко, владеющего Сибирской генерирующей компанией и Сибирской угольной энергетической компанией. В феврале 2017 года судно было арестовано в Гибралтаре. 18 марта в Красноярске прошел митинг «За чистое небо». Жители города выступали против постоянного загрязнения атмосферы и требовали перевода местных ТЭЦ и котельных на природный газ.