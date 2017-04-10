В «Зарядье» началось строительство ледяной пещеры

«Сейчас подвозится и монтируется необходимое оборудование», — сказал он.

Началось строительство ледяной пещеры в парке «Зарядье», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На стеклянный купол в «Зарядье» установят более 150 солнечных батарей

Искусственный ледник займёт площадь 220 квадратных метров. Он расположится в отдельном павильоне в северной части парка. Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты.

«Все поверхности сооружения будут покрыты инеем и льдом, которые изнутри подсветят встроенными светодиодами. Температура воздуха в ледяных тоннелях никогда не поднимется выше минус пяти градусов и не опустится ниже минус 12 градусов», — отметил заммэра.

Он также рассказал, что в ближайшие две недели в парке высадят 500 деревьев и семь тысяч кустарников.

Ландшафтный парк «Зарядье» возводят на месте снесённой гостиницы «Россия». Он будет разделён на четыре природные зоны, характерные для страны: заливные луга, северный ландшафт, лес и степь.

По подсчётам специалистов, парк будут посещать около десятка миллионов человек в год. «Зарядье» соединит пешеходные и туристические маршруты центра — от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Открыть его планируют в 2017 году — к 870-летию Москвы. В 2018-м здесь начнёт работу филармония.