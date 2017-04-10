Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Захарова назвала причину удара США по Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Уйгурская проблема Китая
13:04 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В «Зарядье» началось строительство ледяной пещеры

Все поверхности пещеры будут покрыты инеем и льдом. Температура там не поднимется выше минус пяти градусов и не опустится ниже минус 12.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Началось строительство ледяной пещеры в парке «Зарядье», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас подвозится и монтируется необходимое оборудование», — сказал он.

Читайте также
На стеклянный купол в «Зарядье» установят более 150 солнечных батарей

Искусственный ледник займёт площадь 220 квадратных метров. Он расположится в отдельном павильоне в северной части парка. Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты.

«Все поверхности сооружения будут покрыты инеем и льдом, которые изнутри подсветят встроенными светодиодами. Температура воздуха в ледяных тоннелях никогда не поднимется выше минус пяти градусов и не опустится ниже минус 12 градусов», — отметил заммэра.

Он также рассказал, что в ближайшие две недели в парке высадят 500 деревьев и семь тысяч кустарников.

Ландшафтный парк «Зарядье» возводят на месте снесённой гостиницы «Россия». Он будет разделён на четыре природные зоны, характерные для страны: заливные луга, северный ландшафт, лес и степь.

По подсчётам специалистов, парк будут посещать около десятка миллионов человек в год. «Зарядье» соединит пешеходные и туристические маршруты центра — от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Открыть его планируют в 2017 году — к 870-летию Москвы. В 2018-м здесь начнёт работу филармония.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Британия предложит новые санкции против России на саммите G7
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Познер не сдержал слез на «Минуте славы» Выступление одного из участников шоу талантов растрогало всех членов жюри
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь