Восемь улиц перекроют в Новосибирске для празднования Пасхи (список)
Восемь улиц перекроют на полдня 16 апреля для проведения праздничных мероприятий, сообщает
Восемь улиц перекроют на полдня 16 апреля для проведения праздничных мероприятий, сообщает
Для проведения праздничных мероприятий мэрия Новосибирска решила ограничить движение на нескольких городских улицах. С 23 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля вводится временное прекращение движения на следующих участках дорог:
— по ул. Урманова — от перекрестка с ул. ХХ Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;.
— по ул. Саввы Кожевникова — от перекрестка с ул. Аникина до ул. Урманова;.
— по ул. Советской — от перекрестка с ул. Спартака до Красного проспекта, от перекрестка с ул. Гоголя до ул. 1905 года;.
— по нечетной стороне Красного проспекта — от перекрестка с ул. Советской до ул. Сибревкома;.
— по ул. Новогодней — от перекрестка с ул. Космической до ул. Таймырской;.
— по ул. Таймырской — от перекрестка с ул. Новогодней до дома № 14/1 на ул. Таймырской;.
— по ул. Учительской — от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной;.
— по ул. Лесосечной от Бердского шоссе до дома № 4 на ул. Лесосечной.
С 15 часов 15 апреля до 19 часов 16 апреля для перевозки горожан в отдаленные микрорайоны Новосибирска после богослужения организована работа пассажирского транспорта.
«На этот же период вводится ограничение стоянки транспортных средств на улицах, прилегающих к городским храмам», — говорится в сообщении. .