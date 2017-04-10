Восемь улиц перекроют в Новосибирске для празднования Пасхи (список)

Для проведения праздничных мероприятий мэрия Новосибирска решила ограничить движение на нескольких городских улицах. С 23 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля вводится временное прекращение движения на следующих участках дорог:

— по ул. Урманова — от перекрестка с ул. ХХ Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;.

— по ул. Саввы Кожевникова — от перекрестка с ул. Аникина до ул. Урманова;.

— по ул. Советской — от перекрестка с ул. Спартака до Красного проспекта, от перекрестка с ул. Гоголя до ул. 1905 года;.

— по нечетной стороне Красного проспекта — от перекрестка с ул. Советской до ул. Сибревкома;.

— по ул. Новогодней — от перекрестка с ул. Космической до ул. Таймырской;.

— по ул. Таймырской — от перекрестка с ул. Новогодней до дома № 14/1 на ул. Таймырской;.

— по ул. Учительской — от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной;.

— по ул. Лесосечной от Бердского шоссе до дома № 4 на ул. Лесосечной.

С 15 часов 15 апреля до 19 часов 16 апреля для перевозки горожан в отдаленные микрорайоны Новосибирска после богослужения организована работа пассажирского транспорта.

«На этот же период вводится ограничение стоянки транспортных средств на улицах, прилегающих к городским храмам», — говорится в сообщении. .