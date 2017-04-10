Зимние фото делают людей более хладнокровными

«Метафоричные фразы типа “холодный расчет”, “теплый отзыв” или “хладнокровный” на самом деле имеют научное обоснование, что мы и показали в нашем исследовании, — рассказала один из авторов статьи, исследователь из Университета имени Бен-Гуриона Идит Шалев. — Прошлые работы концентрировались на том, как на когнитивный контроль влияет реальная температура. Однако это первая работа, в которой мы смогли измерить воздействие воспринимаемой температуры».

В ходе исследования ученые провели два эксперимента. В первом приняли участие 87 студентов. Вначале они выполняли задание на контроль над движениями глаз: перед ними располагали экран, на котором с разных сторон появлялся отвлекающий внимание квадрат и, на доли секунды, стрелка, направление которой нужно было указать. Получается, что, чтобы успеть заметить стрелку, нужно было удержать взгляд и не посмотреть на квадрат. Таким образом ученые измеряли тот самый когнитивный контроль. Затем участникам давали небольшую грелку (холодную, теплую или комнатной температуры) и просили ответить на несколько не имеющих отношения к опыту вопросов. После этого тест со стрелками повторяли. Во втором эксперименте исследователи показывали 28 участникам фотографии: зимний пейзаж, нейтральное фото улицы и залитый солнцем ландшафт.

Результаты показали, что низкие температуры повышают когнитивный контроль, даже если они не воздействуют непосредственно на человека, а лишь воспринимаются им. «В то время как тепло расслабляет, низкие температуры заставляют собраться и повышают требования к когнитивному контролю», — пояснила Шалев.