Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Кремль ответил на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Пышный банкет за миллионы: чиновник поразил гостей свадьбой сына
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16:13 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт назвала самые сложные слова для россиян в «Тотальном диктанте»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самыми сложными для россиян в «Тотальном диктанте» стали слова «коньяк» и «стерлядь», сообщила председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева на пресс-конференции, посвященной итогам акции.

Источник: РИА "Новости"

«Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — стерлядь и коньяк. Так вот я думаю, что в слове “коньяк” допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать что “коньяк” пишется с мягким, а не с твердым знаком», — сказала Кошкарева.

По ее словам, вторым самым сложным словом оказалось слово «стерлядь».

«Слова стерлядь столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить», — сказала она.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали около 200 тысяч человек. Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.

Готовы ли вы к «Тотальному диктанту»?

Комментарии
3
darkking
Аналогично, 10 из 10. Но для Но для абсолютного большинства граждан, которые по сути не являются русскими, а поголовно приезжими из "братских республик" это китайская грамота! :-((( Даже не умиляет, когда трясут паспортом РФ и заявляют: "Я гусский!"
ОтветитьСсылкаПожаловаться
darkking
Вывод - все богатые нувориши российские безграмотные бездари и не русской национальности! Абсолютная истина.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
МК
10 из 10 .... проще пареной репы.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп объяснил, почему взлетная полоса базы Шайрат уцелела после удара
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь