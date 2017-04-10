Эксперт назвала самые сложные слова для россиян в «Тотальном диктанте»

«Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — стерлядь и коньяк. Так вот я думаю, что в слове “коньяк” допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать что “коньяк” пишется с мягким, а не с твердым знаком», — сказала Кошкарева.
По ее словам, вторым самым сложным словом оказалось слово «стерлядь».
«Слова стерлядь столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить», — сказала она.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали около 200 тысяч человек. Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.
Готовы ли вы к «Тотальному диктанту»?