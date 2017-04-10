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16:35 (мск), источник: ИА REGNUM

На Урале глухонемую мать лишили шестерых дочерей

Сына ей удалось отстоять в суде.

Источник: AP 2017

В городе Алапаевске Свердловской области органы опеки отобрали у глухонемой женщины шестерых дочерей. Произошло это после того, как семью покинул отец детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Об этой истории сообщает Life.ru. По данным издания, три года назад к ней домой пришли сотрудники опеки и полиции и забрали пятерых дочерей в возрасте от двух до 10 лет. При этом женщина вначале не смогла ничего понять — сурдопереводчика с явившимися непрошенными гостями не было.

«По её словам, ей было сложно, оставшись без мужа, воспитывать девочек. Они её не понимали, а она не понимала их. Они хотели общения, а она могла лишь жестикулировать в ответ. Дети не хотели общаться при помощи таинственных знаков и сбегали из дома. Как жалуется мать, государственным органам оказалось проще отнять детей, нежели помочь в трудной ситуации», — пишет издание.

Затем у неё забрали ещё одну дочь. Последовали суды по лишению родительских прав. Но и там не оказалось сурдопереводчика. В итоге суд постановил лишить её родительских прав.

Сейчас женщина не знает, где находятся её дети. В детском доме заявляют, что их взяла другая семья. Свердловчанка родила сына. Но и его органы опеки отобрали. Правда, через суд в этот раз ей удалось отстоять своего сына. По решению судьи ей его должны вернуть.

Проверкой действий органов опеки уже занялась прокуратура.

Член Совета Федерации Елена Мизулина назвала эту историю вопиющим, но далеко не единичным случаем. По её словам, ежедневно из российских семей под разными предлогами забирают 159 детей.

«Страшно становится от осознания масштабов этих неправомерных, ничем необоснованных вторжений в семьи. Очевидно, что чиновников, “орудующих” в сфере семейных отношений, объединяет общая идеология, диктующая им не церемониться с кровной семьей, при любом удобном случае отбирать детей и передавать их в замещающие семьи», — отметила парламентарий.

По её словам, такая идеология разделяет общество на семьи чиновников и на семьи всех остальных граждан. «Вряд ли идеология отобрания детей применяется к семьям чиновников. Как от нее защититься семьям простых россиян? Нужно в корне пересматривать семейное законодательство, прежде всего, в части полномочий органов опеки. Необходимо развивать правозащитные родительские центры. Семья в России, особенно, если этой — семья с детьми, нуждается в защите!», — говорит Елена Мизулина.

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