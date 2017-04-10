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14:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На площади Революции 335 челябинцев решились проверить лёгкие

Из них у троих обнаружены патологии.

Два за два апрельских выходные на интерактивной площадке «Территория здоровья» в Челябинске 335 горожан прошли флюорографию, 298 — сдали тест на ВИЧ. Уровень глюкозы и холестерина в крови проверили 177 горожан. Также на прошедших выходных у южноуральцев была возможность получить консультацию психолога, ей воспользовались 42 человека, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, у троих южноуральцев обнаружены патологии легких. В двух случаях подтвердился туберкулез.

Напомним, территория здоровья на площади Революции будет работать в течение всего апреля, по субботам, обследование можно пройти с 12.00 до 15.00. С собой желательно взять паспорт.

Кроме того, в рамках акции 15 апреля, в субботу, с 09.00 до 13.00 южноуральцы смогут сдать кровь в мобильном пункте заготовки крови Челябинской областной станции переливания крови.

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