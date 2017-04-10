Воронежская Платоновка проведет «Библионочь» по книге Толкиена
Гостей ждут
Гостей ждут
Ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь» в библиотеке имени Платонова будет посвящена произведению Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно», которому в 2017 году исполняется 80 лет. Квесты, средневековые игры, необычные
Сотрудники библиотеки представят «новое видение книги», сообщили в группе мероприятия в соцсети. Кроме юбилея книги, акцию посвятят 125-летию со дня рождения ее автора.
Акция «Библионочь» проходит в России с 2012 года. Воронеж присоединяется к акции ежегодно. В книжных магазинах и библиотеках устраивают концерты, квесты,