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14:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская Платоновка проведет «Библионочь» по книге Толкиена

Гостей ждут мастер-классы, квесты и средневековые игры по «Хоббиту».

Ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь» в библиотеке имени Платонова будет посвящена произведению Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно», которому в 2017 году исполняется 80 лет. Квесты, средневековые игры, необычные мастер-классы ждут посетителей на улице Чайковского, 3 в 20:00 пятницы, 21 апреля.

Сотрудники библиотеки представят «новое видение книги», сообщили в группе мероприятия в соцсети. Кроме юбилея книги, акцию посвятят 125-летию со дня рождения ее автора.

Акция «Библионочь» проходит в России с 2012 года. Воронеж присоединяется к акции ежегодно. В книжных магазинах и библиотеках устраивают концерты, квесты, мастер-классы и кинопоказы. В магазинах действуют скидки на книги.

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