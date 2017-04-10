Воронежская Платоновка проведет «Библионочь» по книге Толкиена

Ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь» в библиотеке имени Платонова будет посвящена произведению Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно», которому в 2017 году исполняется 80 лет. Квесты, средневековые игры, необычные мастер-классы ждут посетителей на улице Чайковского, 3 в 20:00 пятницы, 21 апреля.

Сотрудники библиотеки представят «новое видение книги», сообщили в группе мероприятия в соцсети. Кроме юбилея книги, акцию посвятят 125-летию со дня рождения ее автора.