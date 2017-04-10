Движение транспорта в Дзержинске Нижегородской области будет ограничено с 13 апреля по 30 апреля

Как пояснили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, на время ремонтных работ движение на автомобильной дороге Дзержинск-Володарск-Ильино-автодорога М-7 «Волга» будет организовано по одной полосе в каждом направлении.

Со схемой организации движения можно ознакомиться на главной странице сайте ГУАД.

Напомним, движение всех видов транспорта по дублеру Борского моста Нижегородской области будет открыто 30 июля 2017 года.