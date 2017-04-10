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13:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение транспорта в Дзержинске Нижегородской области будет ограничено с 13 апреля по 30 апреля

Движение транспорта в Дзержинске Нижегородской области будет ограничено с 13 апреля по 30 апреля в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу.

Как пояснили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, на время ремонтных работ движение на автомобильной дороге Дзержинск-Володарск-Ильино-автодорога М-7 «Волга» будет организовано по одной полосе в каждом направлении.

Со схемой организации движения можно ознакомиться на главной странице сайте ГУАД.

Напомним, движение всех видов транспорта по дублеру Борского моста Нижегородской области будет открыто 30 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что для сокращения перепробега и улучшения условий движения транспорта в 2017 году планируется начать строительство автодороги Неклюдово-Золотово, которая спрямит участок автомобильной дороги Р-159 Н. Новгород — Шахунья — Киров в обход п. Неклюдово.

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