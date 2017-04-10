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13:37 (мск), источник: РИА Новости

В центре Омска по луже проплыл гребец на байдарке

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В центре Омска вдоль трамвайных путей проплыл молодой человек на байдарке, сообщают местные СМИ.

Фотографии мужчины вызвали бурную реакцию в соцсетях. В комментариях предположили, что байдарочник плывет из находящейся неподалеку от места событий психиатрической больницы.

Тем не менее, издание отмечает, что «заплыв» может быть демонстративной акцией с целью привлечь внимание омских властей к уборке улиц.

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