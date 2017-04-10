В центре Омска по луже проплыл гребец на байдарке

Фотографии мужчины вызвали бурную реакцию в соцсетях. В комментариях предположили, что байдарочник плывет из находящейся неподалеку от места событий психиатрической больницы.

Тем не менее, издание отмечает, что «заплыв» может быть демонстративной акцией с целью привлечь внимание омских властей к уборке улиц.