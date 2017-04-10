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13:57 (мск), источник: Вести Иркутск

Потеплеет в Иркутске в среду

За календарной и климатической в Иркутск пришла и метеорологическая весна. А вот на севере региона погода ещё зимняя. Ночные температуры в Ербогачёне — до -18 градусов.

Весна, по данным Иркутского Гидрометцентра, наступила на две недели раньше среднегодовых показателей. Не 9 апреля, а 25 марта. Вчера Прибайкалье накрыл холодный фронт. В областном центре прошли так называемые «снежные заряды». Однако осадков выпало немного — всего 0,3 миллиметра. Чуть больше в Ангарске — 2 миллиметра.

Сейчас регион находится в зоне высокого давления, и погода ещё завтра будет прохладной. Но вот в среду и четверг в Иркутске и на юге области станет заметно теплее. Днём на столбике термометра +16 градусов.

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