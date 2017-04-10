Потеплеет в Иркутске в среду
За календарной и климатической в Иркутск пришла и метеорологическая весна. А вот на севере региона погода ещё зимняя. Ночные температуры в Ербогачёне — до -18 градусов.
За календарной и климатической в Иркутск пришла и метеорологическая весна. А вот на севере региона погода ещё зимняя. Ночные температуры в Ербогачёне — до -18 градусов.
Весна, по данным Иркутского Гидрометцентра, наступила на две недели раньше среднегодовых показателей. Не 9 апреля, а 25 марта. Вчера Прибайкалье накрыл холодный фронт. В областном центре прошли так называемые «снежные заряды». Однако осадков выпало немного — всего 0,3 миллиметра. Чуть больше в Ангарске — 2 миллиметра.
Сейчас регион находится в зоне высокого давления, и погода ещё завтра будет прохладной. Но вот в среду и четверг в Иркутске и на юге области станет заметно теплее. Днём на столбике термометра +16 градусов.