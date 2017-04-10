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14:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский футбольный клуб исключили из РФС

На последней конференции РФС было принято решение об исключении семи футбольных клубов, среди них оказался и дубль новосибирской «Сибири».

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский футбольный клуб исключили из РФС, об этом свидетельствуют данные на сайте Союза.

Делегатами ежегодной конференции организации, проходившей в Москве, приняли решение исключить семь клубов: «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2″ (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск), «Астрахань» и «Орел».

В декабре минувшего года РФС запретила футбольной «Сибири» регистрировать новых игроков. .

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