Новосибирский футбольный клуб исключили из РФС, об этом свидетельствуют данные на сайте Союза.

Делегатами ежегодной конференции организации, проходившей в Москве, приняли решение исключить семь клубов: «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2″ (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск), «Астрахань» и «Орел».

В декабре минувшего года РФС запретила футбольной «Сибири» регистрировать новых игроков. .